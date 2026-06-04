Calciomercato Inter LIVE | Gasperini blinda Mancini e risponde all’interesse nerazzurro Cifre e dettagli del rinnovo di Chivu
Gasperini ha confermato il rinnovo di Mancini, bloccando così eventuali trasferimenti. Nel frattempo, sono stati definiti i dettagli contrattuali di Chivu, con cifre e condizioni ufficializzate. Le trattative di calciomercato dell’Inter continuano con incontri e negoziati in corso, senza ulteriori dettagli sui possibili movimenti futuri.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 4 GIUGNO Rinnovo Chivu, l’Inter blinda il tecnico nerazzurro: ecco le cifre e tutti i dettagli del prolungamento. 🔗 Leggi su Internews24.com
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