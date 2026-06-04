Calciomercato Inter LIVE | Gasperini blinda Mancini e risponde all’interesse nerazzurro Cifre e dettagli del rinnovo di Chivu

Notizia in breve

Gasperini ha confermato il rinnovo di Mancini, bloccando così eventuali trasferimenti. Nel frattempo, sono stati definiti i dettagli contrattuali di Chivu, con cifre e condizioni ufficializzate. Le trattative di calciomercato dell’Inter continuano con incontri e negoziati in corso, senza ulteriori dettagli sui possibili movimenti futuri.