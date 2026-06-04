Calciomercato Inter LIVE | Frattesi la chiave per Mancini? Il Real Madrid chiude per Dumfries Cocchi contropartita per Palestra Si segue Mancini della Roma

Notizia in breve

Il Real Madrid ha concluso l'acquisto di Dumfries. L'Inter ha offerto Frattesi, considerato possibile chiave per un trasferimento di Mancini dalla Roma. La società nerazzurra sta valutando anche una contropartita, con Cocchi tra i nomi in circolazione. Sono in corso incontri e trattative per definire le operazioni di mercato. Le trattative sono in evoluzione e non sono stati ancora ufficializzati gli accordi.