Calciomercato Inter LIVE | Frattesi la chiave per Mancini? Il Real Madrid chiude per Dumfries Cocchi contropartita per Palestra Si segue Mancini della Roma
Il Real Madrid ha concluso l'acquisto di Dumfries. L'Inter ha offerto Frattesi, considerato possibile chiave per un trasferimento di Mancini dalla Roma. La società nerazzurra sta valutando anche una contropartita, con Cocchi tra i nomi in circolazione. Sono in corso incontri e trattative per definire le operazioni di mercato. Le trattative sono in evoluzione e non sono stati ancora ufficializzati gli accordi.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 3 GIUGNO Mancini Frattesi, l’Inter studia l’asse con la Roma: Chivu spinge per il difensore giallorosso. 🔗 Leggi su Internews24.com
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