Calciomercato Roma Dybala verso il Boca Juniors | accordo vicino per la Joya

Il calciomercato della Roma si arricchisce di una possibile novità: Paulo Dybala potrebbe trasferirsi al Boca Juniors. Fonti vicine a ESPN riferiscono che l’attaccante argentino avrebbe già raggiunto un accordo preliminare con il club di Buenos Aires, con un trasferimento previsto per luglio. La trattativa si sta sviluppando in modo rapido e senza annunci ufficiali fino a questo momento.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il fantasista argentino avrebbe già raggiunto un'intesa di massima per trasferirsi alla Bombonera a parametro zero. Il futuro di Paulo Dybala sembra tingersi improvvisamente di azul y oro. Secondo quanto rivelato da fonti vicine a ESPN, l’attaccante argentino avrebbe già raggiunto un accordo preliminare con il Boca Juniors per un trasferimento a Buenos Aires che scatterebbe il prossimo luglio. L’operazione si concretizzerebbe a parametro zero, subito dopo la naturale scadenza del contratto che lega attualmente la Joya alla Roma fino al 30 giugno.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Dybala verso il Boca Juniors: accordo vicino per la Joya Notizie correlate Dybala-Boca Juniors, addio Roma: la Joya rifiuta il rinnovo per l’ArgentinaIl divorzio tra Paulo Dybala e la Roma assume i contorni dell’inevitabilità, con il Boca Juniors pronto a formalizzare il colpo del secolo a... Dybala-Boca Juniors: Paredes ufficializza il pressing sulla Joya della RomaIl Boca Juniors accelera il pressing mediatico per Paulo Dybala, sfruttando la diplomazia interna di Leandro Paredes per scardinare le resistenze... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, Dybala e Wesleyin gruppo: le condizioni in vista del Bologna; Calciomercato Roma, Dybala spinge per il rinnovo: il club valuta l'importanza della sua immagine in vista del centenario; Dybala: Voglio il Mondiale. Poi tra presente e futuro: Ora c'è la Roma ma.... Lontana l'ipotesi del rinnovo; Bologna-Roma 0-2, pagelle e tabellino: Malen incontenibile, El Aynaoui brilla, Mancini e Ndicka insuperabili, Orsolini a corrente alternata, Castro non brilla. Calciomercato Roma, telenovela finita: Accordo raggiunto con DybalaIn scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, Paulo Dybala continua a far parlare di sé e anche questa mattina alcuni quotidiani parlavano di una possibile permanenza alla Roma con rinnovo. Calciome ... asromalive.it Calciomercato Roma, Dybala vorrebbe restare. In caso di addio, l'argentino sogna il MilanCalciomercato Roma, Dybala vorrebbe restare. In caso di addio, l'argentino sogna il Milan - A.S. Roma - Il futuro di Paulo Dybala continua a essere un tema in casa Roma . L'attaccante ha il contratto ... marione.net La Roma prepara l’affondo per Alajbegovic: c’è il via libera dei Friedkin Leggi qui -> https://www.romanews.eu/calciomercato-alajbegovic-roma-friedkin/ #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma - facebook.com facebook Calciomercato Roma - Situazione rinnovi: come cambiano gli scenari con Gasp al comando #ASRoma #Calciomercato x.com