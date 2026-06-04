Calciomercato Inter | idea Frattesi per arrivare a Mancini della Roma

L’Inter valuta l’acquisto di Gianluca Mancini dalla Roma come possibile rinforzo difensivo. Il club sta considerando anche l’idea di inserire un giocatore come Frattesi per facilitare la trattativa. Al momento non ci sono accordi definitivi, ma le discussioni tra i due club sono in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a trattative avanzate o offerte formali. La strategia dell’Inter resta focalizzata sulla ricerca di rinforzi per la linea difensiva.

L’Inter continua a studiare nuovi nomi per rinforzare la difesa, e in cima alla lista dei desideri è tornato il nome di Gianluca Mancini. Chivu vuole un centrale forte e di esperienza che conosce il campionato italiano e abituato a giocare competizioni europee ad alti livelli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in caso di mancato rinnovo con la squadra giallorossa, l’Inter sarebbe pronta a inserirsi per il centrale della nazionale azzurra. Il club nerazzurro vorrebbe offrire alla Roma il cartellino di Frattesi, vecchio obiettivo giallorosso che nutre di molta stima a Trigoria. L’Inter resta vigile e studia la situazione per cercare di regalare a Cristian Chivu un centrale difensivo in un reparto dove partiranno diversi giocatori. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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CALCIOMERCATO INTER: FRATTESI PER MUHAREMOVICH NON FACCIAMO BOIATE

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