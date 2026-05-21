L'Inter sta valutando un'operazione di mercato che coinvolge il centrocampista del Sassuolo, con l'obiettivo di arrivare all'attaccante della Roma. Secondo quanto riportato, il club nerazzurro potrebbe utilizzare il giocatore del Sassuolo come pedina di scambio o come parte di un accordo con la squadra giallorossa. La trattativa sembra prendere quota, con diverse fonti che confermano l'interesse dell’Inter a finalizzare l’affare attraverso un intreccio tra i due club.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri studiano la strategia: possibile intreccio di mercato sull’asse Milano-Roma confermato. Frattesi pedina chiave. L’Inter continua a lavorare per rinforzare il centrocampo da mettere a disposizione di Cristian Chivu e il nome in cima alla lista resta quello di Manu Koné. Il centrocampista della Roma viene considerato il profilo ideale per qualità fisiche, intensità e prospettiva futura. LEGGI ANCHE: le ultime calciomercato Inter Per arrivare al francese, però, l’Inter potrebbe giocarsi una carta importante: Davide Frattesi. Frattesi verso l’addio: il centrocampista può rientrare nella trattativa. Dopo una stagione complicata, segnata da problemi fisici e da uno spazio ridotto nelle rotazioni, il futuro di Frattesi sembra sempre più lontano da Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, l’idea per arrivare a Kone: Frattesi può diventare la chiave dell’affare con la Roma. Piovono conferme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTER: IDEA SCAMBIO CON LA ROMA!

Sullo stesso argomento

Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma!Mercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per...

Leggi anche: Inter, e se fosse Frattesi la chiave per arrivare a Konè? La strategia di Marotta

A proposito: nei commenti ai reel della chiacchierata a Centrocampo su Juve, Inter, Calciopoli, tavolino, sviste e meriti non avete idea di quanti rispondano con la coppa insanguinata, il rigore ecc. La cosa mi ha impressionato, perché fa capire cosa sia stata x.com

Lazio e Inter si sono qualificate per la finale di Coppa Italia, che si terrà il 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma reddit

Inter, il nuovo colpo arriva dal Liverpool: il nerazzurro in uscita sblocca tutto!Il club inglese potrebbe essere la prossima squadra con cui i nerazzurri intavoleranno una trattativa in entrata. spaziointer.it

Calciomercato Inter, l'idea Ndoye buona per giugno. Ora switch Luis Henrique-Perisic?Bolle il mercato dell'Inter, molto attiva sugli esterni. Gianluca Di Marzio: Futuro di Luis Henrique verso il Bournemouth in caso di ritorno di Ivan Perisic Il destino di Luis Henrique potrebbe ... tuttomercatoweb.com