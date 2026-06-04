Calciomercato Inter alzata l’offerta per Palestra | ora è più vicino! Rifiutate le avance della Premier League
L’Inter ha aumentato l’offerta per Palestra, avvicinandosi alla firma dell’accordo. L’esterno ha scelto di rifiutare le proposte provenienti dalla Premier League e di rimanere in Italia.
di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, alzata l’offerta per Palestra: ora è più vicino! L’esterno avrebbe allontanato l’interesse della Premier preferendo la permanenza in Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marco Palestra sembra sempre più vicino all’ Inter. I nerazzurri, dopo aver incassato circa 20 milioni di euro dalla cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid, dovranno aggiungere altri 30 milioni per convincere l’ Atalanta, eventualmente sottraendo il valore di Matteo Cocchi come contropartita. LEGGI ANCHE – Le ultimissime di casa Inter L’operazione comporterebbe anche un vantaggio in termini di ingaggio: Palestra percepirà circa 4 milioni lordi, a fronte degli 8 lordi attuali di Dumfries, riduzione apprezzata dal fondo Oaktree. 🔗 Leggi su Internews24.com
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