Palestra Juve stasera l’Inter lo osserverà da vicino a San Siro Le richieste dell’Atalanta e gli occhi della Premier

Stasera a San Siro si disputa la partita tra Inter e Cagliari, con l’Inter che attende di valutare alcuni giocatori in vista dei prossimi impegni. Contestualmente, l’Atalanta ha presentato delle richieste specifiche riguardo a un calciatore e la Premier League osserva attentamente alcuni talenti italiani. La serata sarà quindi caratterizzata da molteplici osservazioni e valutazioni da parte di diversi club e competizioni.

di Angelo Ciarletta Palestra Juve, questa sera l’Inter lo osserverà da vicino nella sfida con il Cagliari: ecco le richieste dell’Atalanta. E dalla Premier League.. La Juve monitora con attenzione le dinamiche legate ai migliori giovani del campionato, tra cui spicca Marco Palestra, nel mirino appunto anche dei bianconeri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore di proprietà dell’ Atalanta è diventato una delle grandi rivelazioni della stagione, attirando l’interesse dell’ Inter e di diverse big europee. MERCATO JUVENTUS LIVE Il club bergamasco ha fissato il prezzo a 45 milioni di euro, una cifra che complica i piani delle società italiane.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palestra Juve, stasera l’Inter lo osserverà da vicino a San Siro. Le richieste dell’Atalanta e gli occhi della Premier Notizie correlate Palestra Inter, stasera l’esame San Siro col suo Cagliari: ma in futuro… Gli scenari a partire dal prezzo dell’AtalantaPalestra Inter, stasera l’esame San Siro col suo Cagliari: ma in futuro… Gli scenari a partire dal prezzo dell’Atalanta Lewandowski conteso tra Juve... Palestra Juve, una rivale bianconera fa sul serio per l’esterno: ecco il piano per accontentare le richieste dell’Atalantadi Redazione JuventusNews24Palestra Juve, una rivale della Vecchia Signora spinge per l’esterno: vediamo insieme il piano per accontentare le... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Palestra Inter, stasera l'esame San Siro col suo Cagliari: ma in futuro... Gli scenari a partire dal prezzo dell'Atalanta; Ultimissime Juve LIVE | bianconeri di scena stasera a Bergamo i convocati e le probabili formazioni. Palestra, spuntano piste estere, Juve tagliata fuori?Il Barcellona punta Marco Palestra: il giovane terzino nel mirino per il mercato estivo 2026 Il giovane terzino destro Marco Palestra, 21 anni, attualmente in ... tuttojuve.com Calciomercato Juventus, le ultime su Palestra, Guerreiro, Nunez e SenesiIl calciomercato della Juventus si muove su diversi calciatori interessanti, le ultime su Palestra, Guerreiro, Nunez e Senesi. juvelive.it LA JUVENTUS VUOLE FARE SUL SERIO PER PALESTRA L'esterno italiano sembrerebbe il primo nome in cui investire questa proprietà. Vi piacerebbe - facebook.com facebook #Ravanelli: “ #Spalletti l’uomo giusto per riportare la #Juve a lottare per lo Scudetto. Ora lo società deve supportarlo. Prenderei Dibu #Martinez tra i pali e #Tonali a metà campo. Serve un innesto sulle fasce: #Palestra sarebbe perfetto. Ok al rinnovo di #Vlahov x.com