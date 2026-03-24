Calciomercato Milan il rinnovo di Leao è in stand-by | le ultime

Da pianetamilan.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato del Milan è in attesa di sviluppi sul rinnovo di contratto di Leao, con aggiornamenti recenti forniti da 'Sky Sport'. La trattativa tra il club e l’attaccante portoghese è attualmente in fase di stallo. Non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo a eventuali accordi o prossimi incontri tra le parti.

Il Milan è nel momento forse più importante della stagione: mancano 8 partite di Serie A e la vetta dell'Inter è solo a 6 punti di distanza. Per questo la concentrazione rimane massima sul presente. Ma intanto, continua il lavoro della dirigenza per programmare il futuro del Diavolo. Oltre ai nomi per l'attacco, i rossoneri stanno lavorando anche sul rinnovo di contratto di Rafael Leao, con scadenza attualmente fissata nel 2028. A dare importanti aggiornamenti su questa trattativa è Marco Demicheli in onda su 'Sky Sport'. Secondo il giornalista esperto di calciomercato, il prolungamento del contrato del portoghese è attualmente in stand-by. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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