Il Milan sta ancora valutando le proposte per i rinnovi di contratto di Leao e Pulisic, con negoziati in corso da alcune settimane. Le parti coinvolte stanno discutendo i termini e le condizioni, senza ancora arrivare a un accordo definitivo. Entrambi i giocatori sono al centro delle attenzioni del club, che cerca di trovare un'intesa prima della fine della stagione. Le trattative proseguono senza comunicati ufficiali da parte delle società.

Il futuro di Rafael Leao e Christian Pulisic resta in sospeso. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', le trattative per il rinnovo dei due attaccanti sono attualmente in stand-by. Il Milan, al momento, non ha fretta e preferisce valutare il rendimento dei suoi esterni da qui al termine della stagione. La situazione contrattuale è diversa. Il portoghese è legato al club fino al 30 giugno 2028, una scadenza che garantisce una posizione di forza alla società. Per quanto riguarda lo statunitense, invece, il Milan può esercitare un’opzione unilaterale per prolungare l’accordo di un’ulteriore stagione alle cifre attuali. Se nei mesi scorsi l’intenzione era quella di impostare un piano di rinnovo per entrambi, ora ogni decisione è rimandata a fine campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ma a che punto sono le trattative per i rinnovi di Leao e Pulisic? Le ultime

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