Calcio serie C la situazione societaria del Grifo non presenterà novità a breve

Durante il Memorial Luciano Gaucci, tenutosi al PalaBarton davanti a circa mille persone, è stato comunicato che la situazione societaria del club di calcio di serie C non subirà cambiamenti a breve. Gli organizzatori hanno dichiarato che non c’è fretta di intervenire o di prendere decisioni rapide, lasciando intendere che la gestione continuerà con i tempi attuali. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali sviluppi è stata fornita.

“Non abbiamo fretta”. E' questo in estrema sintesi il concetto emerso ieri sera nel corso del Memorial Luciano Gaucci, andato in scena al PalaBarton davanti ad oltre un migliaio di persone.La situazione societaria del Perugia non subirà variazioni a breve: la trattativa per cedere l'intero. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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