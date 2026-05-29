Calcio serie C la trattativa per la cessione del Perugia avrebbe fatto registrare una frenata

Notizia in breve

La trattativa per la cessione del Perugia Calcio ha subito una battuta d’arresto. Javier Faroni, proprietario della squadra, ha deciso di abbandonare la gestione dopo quasi due anni. La sua intenzione è quella di passare la mano, motivata da situazioni oggettive che gli impediscono di seguire da vicino le attività del club. La trattativa si è quindi rallentata, senza ulteriori dettagli sui nuovi acquirenti o sui tempi di cessione.