Calcio serie C la trattativa per la cessione del Perugia avrebbe fatto registrare una frenata
La trattativa per la cessione del Perugia Calcio ha subito una battuta d’arresto. Javier Faroni, proprietario della squadra, ha deciso di abbandonare la gestione dopo quasi due anni. La sua intenzione è quella di passare la mano, motivata da situazioni oggettive che gli impediscono di seguire da vicino le attività del club. La trattativa si è quindi rallentata, senza ulteriori dettagli sui nuovi acquirenti o sui tempi di cessione.
Dopo poco meno di due anni Javier Faroni ha intenzione di passare la mano. Glielo impongono alcune situazioni oggettive, che gli impedirebbero di seguire da vicino le vicende del Perugia Calcio.Si era dato conto di una trattativa in corso per acquisire il 100% delle quote da parte di alcuni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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