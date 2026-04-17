Un uomo di 39 anni è detenuto in carcere con l’accusa di tentato omicidio in relazione alla sparatoria avvenuta il 23 febbraio a Zola Predosa, in provincia di Bologna. L’episodio ha coinvolto un 33enne, rimasto gravemente ferito dai colpi di arma da fuoco. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’evento e le eventuali responsabilità.

Bologna, 17 aprile 2026 – Nuovo sviluppo nell’inchiesta sull’ agguato avvenuto la sera del 23 febbraio a Zola Predosa, quando un 33enne fu gravemente ferito da colpi di arma da fuoco. I carabinieri del nucleo investigativo di Bologna e della compagnia di Casalecchio di Reno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 39 anni, bolognese, ora indagato per tentato omicidio volontario. La vittima, raggiunta da proiettili in parti vitali, si salvò grazie al rapido trasporto al policlinico Sant’Orsola e a un intervento chirurgico d’urgenza. Già nelle ore successive ai fatti, i militari avevano rintracciato e arrestato il 39enne per detenzione abusiva di armi e ricettazione, senza ottenere da lui alcuna spiegazione sull’accaduto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio: bolognese di 39 anni in cella per la sparatoria a Zola Predosa (Bologna)

Notizie correlate

Svolta nelle indagini sulla sparatoria a Zola Predosa: arrestato bolognese di 39 anniZola Predosa (Bologna) – Sparatoria a Zola Predosa: arrestato un 39enne bolognese per detenzione abusiva di armi e ricettazione.

Bologna: sparatoria a Zola Predosa, arrestato 39enneSommario: A Zola Predosa, in provincia di Bologna, è scoppiata una sparatoria che ha portato all'arresto di un 39enne bolognese.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Ferito a colpi di pistola a Zola Predosa, aggressore arrestato per tentato omicidio.

Tentato omicidio: bolognese di 39 anni in cella per la sparatoria a Zola Predosa (Bologna)Colpì un 33enne con una pistola: nuova misura cautelare per il 39enne, già in carcere per detenzione abusiva di armi e ricettazione, dopo le indagini dei carabinieri ... ilrestodelcarlino.it

Svolta nelle indagini sulla sparatoria a Zola Predosa: arrestato bolognese di 39 anniZola Predosa (Bologna) – Sparatoria a Zola Predosa: arrestato un 39enne bolognese per detenzione abusiva di armi e ricettazione. La svolta nelle indagini su quanto accaduto ieri sera nelle campagne a ... ilrestodelcarlino.it