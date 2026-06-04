Calcio Napoli De Laurentiis sul nuovo allenatore | Lo presenteremo quando sarà possibile

Da 2anews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Calcio Napoli ha annunciato che il nuovo allenatore verrà presentato appena sarà possibile, senza specificare una data precisa. Nel frattempo, ha commentato le recenti dichiarazioni di Lukaku e De Bruyne, senza fornire ulteriori dettagli su eventuali sviluppi legati alla squadra o alle trattative in corso. La comunicazione si concentra esclusivamente sulla tempistica della presentazione e sui commenti dei giocatori.

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Il presidente del Calcio Napoli interviene sul futuro della panchina e sulle dichiarazioni di Lukaku e De Bruyne. “Servono tranquillità e tempo per permettere al nuovo tecnico di conoscere ambiente e squadra”. Aurelio De Laurentiis torna a parlare del futuro del Calcio Napoli e, in particolare, della questione legata al nuovo allenatore. A margine di un incontro con i giornalisti, il presidente del club azzurro ha spiegato che l’annuncio ufficiale arriverà soltanto quando sarà possibile procedere nel rispetto delle procedure previste. Rispondendo alle domande sull’atteso arrivo di Massimiliano Allegri, il numero uno del Napoli ha invitato alla calma, sottolineando la necessità di garantire al nuovo tecnico il tempo necessario per inserirsi nel contesto azzurro. 🔗 Leggi su 2anews.it

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