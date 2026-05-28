Napoli sarà Allegri il nuovo allenatore | c’è l’accordo con De Laurentiis

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. L’accordo tra il tecnico e il club è stato raggiunto, anche se l’annuncio ufficiale non è ancora stato dato. La trattativa si è conclusa positivamente, e Allegri sostituirà l’allenatore precedente. La firma dell’accordo è prevista nei prossimi giorni. La scelta del tecnico arriva dopo un’intesa con il presidente del club, e l’ufficializzazione dovrebbe avvenire a breve.

(Adnkronos) – Manca ancora l'ufficialità ma Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico livornese ha raggiunto l'accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis per un contratto biennale oggi, giovedì 28 maggio. Nella prossime ore Allegri rescinderà il contratto con il Milan e firmerà con il club azzurro. L'ex tecnico del Milan, esonerato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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MASSIMILIANO ALLEGRI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

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