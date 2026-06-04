Calcio italiano consolida le radici oltreoceano | CBS Sports e Serie A rinnovano fino al 2027

CBS Sports e la Lega Serie A hanno rinnovato il contratto di trasmissione fino al 2027. L’accordo copre le partite di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa. La trasmissione avverrà negli Stati Uniti attraverso i canali di CBS Sports. La partnership, in vigore da diversi anni, continuerà a offrire le partite del massimo campionato italiano nel mercato statunitense.

CBS Sports e Lega Serie A rinnovano l’accordo: Serie A, Coppa Italia e Supercoppa trasmesse negli USA anche per la stagione 20262027 Il legame tra il calcio italiano e il mercato statunitense si rafforza ulteriormente, segnando un nuovo capitolo in una strategia di espansione che vede il Nord America come epicentro del proprio sviluppo internazionale. CBS Sports e Lega Serie A hanno ufficializzato il prolungamento del loro accordo per i diritti mediatici multi-piattaforma, una mossa che garantisce la continuità della Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana sui teleschermi americani fino alla conclusione della stagione 20262027. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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