Calcio a 5 Opes Gold Academy consolida il 3° posto In serie B Giglio al sesto successo

Nella nona giornata della Serie A Centro del Carrello sono state disputate tre partite. Il Gold Academy ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, consolidando il terzo posto in classifica e superando facilmente la squadra avversaria nel primo tempo. Nel campionato di serie B, la squadra Giglio ha ottenuto il suo sesto successo stagionale. Questi risultati influenzano la posizione delle squadre in vista dei playoff e della zona salvezza.

Nella 9° Giornata della Serie A Centro del Carrello disputate 3 partite. Nei piani alti consolida il piazzamento Play Off il Gold Academy che risolve la pratica Streat già nel primo tempo, poker di T. Pirani e doppiette di Zullo e M. Pirani e 8-2 all’intervallo. Ripresa equilibrata e 12-6 finale, per lo Streat 5° sconfitta consecutiva e 25 gol subiti negli utlimi 2 incontri, l’assenza di capitan Esposito non può bastare per giustificare un rendimento così negativo. Ora il Gold Academy, a 2 partite dal termine della Regular Season, è 3° dietro a Zeta Club e Bar la Coccinella, 1 punto in più del Bello Immobiliare. Va alla Squadra Cuscinetto quello che era un vero e proprio spareggio per il 5° posto contro il Fast Car, 5-4 con Forsch che realizza su punizione il gol vittoria allo scadere.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. Gold Academy consolida il 3° posto. In serie B Giglio al sesto successo Serie A Gold: Cassano domina, Bozen vola al 4° postoLa 23esima giornata di Serie A Gold ha ridefinito gli equilibri della corsa ai Playoffs, con il Cassano Magnago che mantiene la leadership e il... Calcio a 5: in Serie C1 i bianconeri di Nicola Tenerani chiudono al 5° posto. Il Città si congeda con un successo: "Creata una base solida per il futuro»Città di MAssa 5 Timec 4 CITTA’ DI MASSA: Salvatori, Mosti, Russo, Verduci, Pallotti, Sergio, Gentile, Bedini, Puglione, Elias, Colesnicov.