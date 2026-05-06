Dubai il turismo rallenta e gli hotel si rinnovano | il Burj Al Arab chiude per restauro fino al 2027

Il settore alberghiero dell’emirato sta attraversando una fase di rallentamento del turismo, causato dalla crisi geopolitica nella regione del Golfo. In questo periodo, alcuni hotel di lusso, tra cui uno tra i più noti, sono stati chiusi temporaneamente per lavori di restauro, che dureranno fino al 2027. Durante questa fase, le strutture cercano di aggiornare gli ambienti e i servizi offerti ai visitatori.

Spinto dalla crisi geopolitica nel Golfo, il settore alberghiero emiratino approfitta della frenata del turismo per aggiornare spazi e servizi. L’icona simbolo della città chiuderà per la prima volta dal 1999 Il turismo verso Dubai vive una fase di rallentamento legata alletensioninell’area del Golfo. Proprio per questo, molte strutture alberghiere di lusso hanno scelto di trasformare la pausa forzata in un’opportunità strategica, rinnovando ambienti e aggiornando i servizi e riposizionarsi in vista della ripresa dei flussi globali. Come riportato anche da La Repubblica, l’emirato sta vivendo una stagione di cantieri silenziosi che coinvolge alcuni degli indirizzi più iconici dell’ospitalità locale.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dubai, il turismo rallenta e gli hotel si rinnovano: il Burj Al Arab chiude per restauro fino al 2027 Notizie correlate Dubai, dal Burj Al Arab (hotel a 7 stelle) al Burj Khalifa: i simboli del lusso colpiti dai droni iranianiUn drone iraniano causa un'esplosione vicino al Burj Khalifa, grattacielo iconico di Dubai e del lusso. Colpito anche il Burj Al Arab di Dubai, l’hotel “7 stelle” della sfida Federer-AgassiNei video che circolano sui social si vedono le colonne di fumo che si alzano dall’area dell’iconico hotel a vela di Dubai Dubai è definitivamente...