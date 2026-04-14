Reazione rabbiosa! L’Italia schianta la Serbia a domicilio e si rimette in corsa nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile

L’Italia ha ottenuto una vittoria netta in trasferta contro la Serbia, con un punteggio di 6-0, riaprendo così le possibilità di qualificazione ai Mondiali di calcio femminile del 2027. La partita si è svolta senza particolari sussulti fino a metà primo tempo, quando le azioni offensive delle italiane hanno portato ai primi gol. La squadra azzurra ha quindi consolidato il risultato nel secondo tempo, portandosi a casa un risultato importante.

Un’Italia rabbiosa e convincente fa il suo dovere, alza il livello e rifila in trasferta un poderoso 0-6 alla Serbia rimettendosi in corsa per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. Prestazione maiuscola per le azzurre, brave a trovare incisività nei momento decisivo, lasciando poco o niente alla manovra delle rivali. Fin dalle prime battute, le ragazze di Andrea Soncin dettano legge in campo, dominando in lungo ed in largo procurandosi numerose occasioni dal goal fino a quasi sbloccare il risultato al 17’, complice un’azione chirurgica della premiata ditta Giugliano-Girelli conclusa con una insaccata di testa da...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Reazione rabbiosa! L’Italia schianta la Serbia a domicilio e si rimette in corsa nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile Leggi anche: LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: manca poco al calcio d’inizio Calcio femminile, Italia a caccia di rivincite a Vicenza contro la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali 2027Sabato sera il cammino dell’Italia di calcio femminile nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027 entra già in una fase delicata. Temi più discussi: Mondiali Hockey Femminile 2026: Italia-Slovacchia 6-4, Azzurre a punteggio pieno; Chivu e l'Inter sola contro il mondo: la strategia Vasco Rossi; Il raccattapalle che rubò il foglio dei rigori a Donnarumma in Bosnia è un eroe: Portiamolo ai Mondiali; Rabbia, orgoglio, i soldi per il suo staff e le scelte dei rigori: le verità nascoste di Rino Gattuso dopo l'addio alla nazionale. Italia fuori dai Mondiali 2026, le reazioni social dopo il ko in BosniaL'Italia manca l'accesso al Mondiale per la terza volta di fila, cadendo ai rigori a Zenica contro la Bosnia: un disastro sportivo che gli utenti dei social ... lapresse.it Disfatta Italia, fuori dai Mondiali per la terza volta consecutivaGattuso non rompe la maledizione, la Bosnia festeggia ai rigori. Il ct in lacrime: 'Chiedo scusa ma è ingiusto. Il mio futuro? Inutile parlarne ora'. Il presidente della Figc, Gravina: 'La politica ch ... ansa.it Sarà Tiziana Alla la prima telecronista donna a seguire i prossimi mondiali di calcio in America. Nel corso di una intervista al 'Corriere della sera' ha dichiarato: "È un’opportunità pazzesca ma non sono di certo una suffragetta, sia chiaro. Oltre a me ci sono al - facebook.com facebook Tiziana Alla sarà la prima telecronista donna ai Mondiali di calcio: “vivremo in un mondo normale solo quando questo non farà notizia” x.com