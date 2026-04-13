Domani le nazionali femminili di Italia e Serbia si sfideranno al Gradski Stadion Dubo?ica, nella città serba di Leskovac, per la prima partita di qualificazione ai Mondiali. Il commissario tecnico italiano ha chiesto alle giocatrici di mostrare intensità, solidità e continuità durante l'incontro. La partita rappresenta il debutto ufficiale per entrambe le squadre nel percorso di qualificazione al torneo mondiale.

Vietato sottovalutare la Serbia (domani, ore 18.15) che in casa ha già fermato la Danimarca. Andrea Soncin lancia così la sua Italia verso un Mondiale che tutto il movimento calcio azzurro si augura possa diventare nuovo teatro delle ambizioni della Nazionale femminile. Due le gare lasciate alle spalle (una sconfitta e un pareggio), quattro quelle che mancano per qualificarsi. Il ct vorrà rivedere tre qualità: "Intensità, solidità e continuità. Nelle prime due partite siamo andate un po' per fasi, ci sono mancate continuità e solidità nel comprendere e anticipare l'eventuale pericolo. Ed è vero che siamo un po' carenti a livello di gol, lo dicono i numeri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia femminile, la corsa al Mondiale parte con la Serbia. Il ct Soncin: "Intensità, solidità e continuità"

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