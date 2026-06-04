Calcio a 5 finale playoff | dopo il 5-0 dell' andata alla Futsal serve una remuntada contro Giovinazzo
Nel calcio a 5, la squadra che ha perso 5-0 in casa del Defender Giovinazzo durante la finale playoff deve recuperare nel match di ritorno. Il risultato dell’andata crea una grande difficoltà per la squadra che ha subito la sconfitta. La partita di ritorno si giocherà tra pochi giorni e deciderà quale delle due avrà accesso alla fase successiva. La squadra in svantaggio dovrà vincere con almeno cinque gol di scarto.
Il 5-0 maturato sabato pomeriggio in casa del Defender Giovinazzo rischia di mettere una seria ipoteca sul risultato finale. La Futsal Cesena, infatti, sarà chiamata all’impresa per provare a ribaltare per la terza volta in questi playoff un risultato negativo maturato lontano dalle mura amiche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Post-Partita | Finale Play Off Serie BKT – Andata: Catanzaro vs Monza
Notizie e thread social correlati
Futsal, il Cesena si inchina alla Mgm 2000 nell’andata del primo turno playoffNel primo turno dei playoff di Serie A2 Élite, la squadra di futsal di Cesena ha perso in trasferta contro l’MGM 2000 con il punteggio di 4-2.
Calcio a 5 A2 Elite. Playoff, la Futsal stasera si gioca un sognoStasera la Futsal Cesena scende in campo per i playoff di calcio a 5 A2 Elite, con l’obiettivo di mantenere vive le speranze di accesso alla finale...
Temi più discussi: Serie A2 Élite, Giovinazzo da impazzire: Cesena travolto, promozione a un passo; CALCIO A 5: Finale play-off, Cesena ospite del Giovinazzo per la promozione; Serie A KINTO, il pareggio basta alla Fortitudo Pomezia: è salvezza. L'Active Network ci prova, ma retrocede in A2 Élite; Toscana - Le semifinali del Calcio a 5 e Calcio a 11!.
Calcio a 5 - Ristorante il Pescatore Under 15 svanisce il sogno della finale x.com
Reggio Calcio a 5, super rimonta: ribalta l’Agrigento e vola in finale playoff facebook
Chi sta criticando/riferendosi Memb negli ultimi minuti del suo riassunto di WL5 e perché? (Timestamp) reddit
Reggio Calcio a 5, super rimonta: ribalta l’Agrigento e vola in finale playoffUna rimonta destinata a restare nella memoria degli appassionati reggini di futsal. La Reggio Calabria Calcio a 5 ha ribaltato il pesante passivo della gara d’andata contro l’Agrigento Futsal e conqui ... strettoweb.com
Giovinazzo strapazza Cesena, serie A1 a un passoNella finale di andata dei playoff di serie A2 di calcio a 5, i pugliesi si sono imposti per 5 a 0, promozione ora vicina ... rainews.it