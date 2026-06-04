Calcio a 5 finale playoff | dopo il 5-0 dell' andata alla Futsal serve una remuntada contro Giovinazzo

Notizia in breve

Nel calcio a 5, la squadra che ha perso 5-0 in casa del Defender Giovinazzo durante la finale playoff deve recuperare nel match di ritorno. Il risultato dell’andata crea una grande difficoltà per la squadra che ha subito la sconfitta. La partita di ritorno si giocherà tra pochi giorni e deciderà quale delle due avrà accesso alla fase successiva. La squadra in svantaggio dovrà vincere con almeno cinque gol di scarto.