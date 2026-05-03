Futsal il Cesena si inchina alla Mgm 2000 nell’andata del primo turno playoff

Nel primo turno dei playoff di Serie A2 Élite, la squadra di futsal di Cesena ha perso in trasferta contro l’MGM 2000 con il punteggio di 4-2. La partita si è conclusa con una rimonta dei padroni di casa, che hanno ottenuto un risultato favorevole in vista della gara di ritorno. La sfida ha visto i due team alternarsi nel punteggio, con l’esito finale a favore della formazione locale.

Sconfitta in rimonta per la Futsal Cesena nella gara d’andata del primo turno playoff di Serie A2 Élite: sul campo dell’MGM 2000 finisce 4-2 per i padroni di casa, al termine di una partita dai due volti. Dopo un primo tempo chiuso avanti dai bianconeri, nella ripresa arriva la reazione decisiva.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Futsal: Cesena vs Mgm 2000, scontro di 90 gol e difesa Playoff Mgm 2000: il sogno si sposta a Rogeno per campo fuori norma? Cosa sapere La Mgm 2000 sposta i playoff di serie A2 a Rogeno per campo non omologato. Altri aggiornamenti Temi più discussi: CALCIO A 5: Si aprono i playoff per la Futsal Cesena in casa dell'Mgm 2000 | VIDEO; Scheda squadra Futsal Cesena; Playoff: l’MGM 2000 doppia Cesena. Vincono OR e Giovinazzo. Playout, blitz MestreFenice; Playoff Serie A2 èlite di calcio a 5. I numeri di MGM 2000-Futsal Cesena. Cesena, una stagione in 90 minuti. Ma col Padova non basterà vincereTutto rimandato agli ultimi novanta minuti, e in fondo era prevedibile, per stabilire l’ottavo posto valido per l’accesso ai playoff. All’ultimo giro di giostra il Cesena sperava di arrivarci da candi ... ilrestodelcarlino.it Futsal Cesena, si riparte con le due sfide per il primatoDue sconfitte di fila per concludere un girone di andata estremamente positivo che nonostante tutto vede sempre la Futsal Cesena in vetta alla classifica nel girone A dell’A2 Elite raggiunta a quota ... ilrestodelcarlino.it Pirossigeno Cosenza retrocessa in A2 Elite, fatale la sconfitta contro CDM Futsal https://www.calabrianews24.com/news/212404702726/pirossigeno-cosenza-retrocessa-in-a2-elite-fatale-la-sconfitta-contro-cdm-futsalutm_source=facebook&utm_medium=so - facebook.com facebook