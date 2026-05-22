Stasera la Futsal Cesena scende in campo per i playoff di calcio a 5 A2 Elite, con l’obiettivo di mantenere vive le speranze di accesso alla finale per la serie A. La squadra ha concluso la regular season al secondo posto nel girone e ora si gioca la possibilità di proseguire in questa avventura importante. La partita rappresenta l’ultimo passo per concretizzare un sogno e continuare a competere a livello nazionale.

La Futsal Cesena si gioca la possibilità di continuare un sogno in una stagione che comunque finirà andrà considerata ottima, secondo posto nel girone di A2 Elite e soprattutto ora la possibilità di approdare alla finale playoff per la serie A. L’ostacolo è durissimo, questa sera, alle 20.30, al PalaPaganelli arriva il Lecco che nella semifinale di andata ha battuto i romagnoli 2-1 e avrebbe anche meritato un punteggio più largo. Ma la Futsal è abituata a sorprendere, lo ha fatto più volte in questa stagione, sa gettare il cuore oltre l’ostacolo ed è quello che dovrà fare in questa gara decisiva. Il patron Paolo Ionetti è certo che nulla verrà lasciato intentato: "Loro sono formazione attrezzatissima, in estate tra le candidate al salto diretto di categoria, poi il girone è stato monopolizzato dal Padova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio a 5 A2 Elite. Playoff, la Futsal stasera si gioca un sogno

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