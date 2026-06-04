calciatore italiano trovato morto nel letto la tragica scoperta della mamma

Notizia in breve

Un calciatore italiano è stato trovato senza vita nel suo letto. La madre ha scoperto il corpo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i paramedici, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause della morte. La scena è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.