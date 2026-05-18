Narni l’allarme e poi la tragica scoperta | uomo trovato morto in una grotta
Nel pomeriggio di oggi, un uomo di 76 anni è scomparso nelle vicinanze delle Mole di Narni. Le ricerche sono state avviate immediatamente, coinvolgendo le forze dell’ordine e i soccorritori. Dopo alcune ore di indagini e ricerche sul territorio, il corpo dell’uomo è stato rinvenuto all’interno di una grotta vicino alla zona. La scoperta ha portato alla definitiva conclusione delle operazioni di ricerca, che si sono concluse con il tragico ritrovamento.
Narni (Terni), 18 maggio 2026 – Si è conclusa nel modo più tragico la ricerca dell’uomo di 76 anni scomparso nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio, nella zona delle Mole di Narni. Il corpo del 76enne è stato rinvenuto privo di vita intorno alle 22, all’interno della cosiddetta “Grotta dello Svizzero”. L’allarme era scattato intorno alle 19:30, quando la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Amelia era stata allertata per il mancato rientro dell'uomo. Le operazioni di ricerca si sono concentrate immediatamente sui sentieri e le zone boschive tra le Mole e i rilievi circostanti. Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino e speleologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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