Narni l’allarme e poi la tragica scoperta | uomo trovato morto in una grotta

Nel pomeriggio di oggi, un uomo di 76 anni è scomparso nelle vicinanze delle Mole di Narni. Le ricerche sono state avviate immediatamente, coinvolgendo le forze dell’ordine e i soccorritori. Dopo alcune ore di indagini e ricerche sul territorio, il corpo dell’uomo è stato rinvenuto all’interno di una grotta vicino alla zona. La scoperta ha portato alla definitiva conclusione delle operazioni di ricerca, che si sono concluse con il tragico ritrovamento.

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