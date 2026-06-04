Calci pugni e spintoni tra 15 giovani in Pilotta | nuova ondata di violenza in centro

Mercoledì 3 giugno, nella zona della Pilotta a Parma, si sono verificati scontri tra circa 15 giovani. Le persone coinvolte si sono affrontate con calci, pugni e spintoni, creando scompiglio nell’area centrale della città. La rissa è durata alcuni minuti prima che arrivassero le forze dell’ordine per calmare gli animi. Non risultano, al momento, feriti gravi o denunce formalizzate.

Calci, pugni, spintoni. Violenza in pieno centro a Parma nella serata di mercoledì 3 giugno nella zona della Pilotta. Secondo i residenti e i passanti che hanno assistito alla scena sarebbero rimasti coinvolti una quindicina di giovani. Il motivo dell'ennesima rissa violenta? Per ora non sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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