Tensione alle stelle in centro | giovani violenti si affrontano a calci e pugni

Sabato sera intorno alle 23, in piazza dei Signori a Padova, si è verificata una rissa tra gruppi di giovani. Testimoni e residenti riferiscono di aver assistito a calci e pugni tra i partecipanti, in un episodio che si ripete con una certa frequenza nella zona. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dello scontro o eventuali feriti coinvolti. La polizia è intervenuta per sedare la discussione e gestire la situazione.

Non è la prima volta e con tutta probabilità non sarà l'ultima. Sabato notte 11 aprile attorno alle 23 alcuni residenti di piazza dei Signori a Padova e numerosi testimoni si sono imbattuti in una feroce rissa tra bande di giovanissimi. Ad alimentare la tensione avrebbe avuto un ruolo decisivo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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