Litigano per un parcheggio in via Emilia est | spintoni calci e pugni davanti ai passanti

Un diverbio in un parcheggio di via Emilia est è degenerato in una rissa con spintoni, calci e pugni. Dopo il primo scontro verbale, i due conducenti sono passati alle vie di fatto davanti ai passanti, con incontri violenti tra i due uomini. La scena si è protratta per alcuni minuti prima che altri passanti intervenissero per fermare i litigi. Nessuna informazione su eventuali feriti o denunce.

Prima il diverbio. Poi la lite. Infine una rissa vera e proprio a con calci e pugni. Ha rischiato di avere conseguenze gravi il litigio verificatosi ieri in un parcheggio di via Emilia est, quando un automobilista è sceso dalla sua auto e ha cominciato a inveire contro un altro conducente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rissa al parco da far west: litigano per il cane, poi calci e pugni davanti ai passantiUna rissa è scoppiata nel parco ex Eridania dopo un alterco tra due persone, che si è subito trasformato in una colluttazione con calci e pugni...

Aggredisce la fidanzata in pieno centro, calci e schiaffi davanti ai passanti: ammonito un 25enneUn uomo di 25 anni è stato ammonito dopo aver aggredito la fidanzata in pieno centro città, colpendola con calci e schiaffi davanti a numerosi...

Temi più discussi: Litigano per un parcheggio, due uomini in ospedale; Due clochard litigano tra loro e poi rompono le vetrine di un bar, aggredendo il proprietario; Uomo colpito da una freccia al petto mentre è nel parcheggio di un supermercato; Prova a salire sul balcone di casa dei genitori, al secondo piano, per minacciarli con un coltello.

Litigano per un parcheggio, due uomini in ospedaleMomenti di tensione mercoledì mattina in zona Cappella Cantone, dove due uomini hanno avuto una violenta lite per un ... cremonaoggi.it

Litigano per il parcheggio in centro storico: donna prende a pugni un uomo e lo ferisce al voltoUna lite per un parcheggio si è trasformata in una violenta aggressione nel centro storico di San Marino, con un uomo di 40 anni colpito e portato in ospedale. È accaduto nel tardo pomeriggio di ... ilrestodelcarlino.it