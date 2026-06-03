calafiori nel mirino del real madrid richiesta di mourinho

Il club spagnolo ha scelto l’allenatore portoghese per guidare la squadra nella prossima stagione, con l’obiettivo di rinforzare il progetto sportivo. Il tecnico è stato richiesto ufficialmente dal presidente del club, che ha deciso di affidargli la guida tecnica. Tra i giocatori nel mirino, ci sono alcuni giovani talenti, tra cui un difensore italiano che interessa molto al club. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Sta nascendo il nuovo Real Madrid di José Mourinho con il tecnico portoghese che è stato scelto da Florentino Perez per la rinascita delle merengues in vista della prossima stagione. La vittoria dell’Arsenal porta milioni al Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Per ufficializzare il ritorno di Mourinho a Madrid sarà necessario attendere l’elezione del Presidente del Real Madrid con Florentino Perez che è in netto vantaggio rispetto alla concorrenza. Una volta che sarà certo l’arrivo di Mourinho si procederà con il calciomercato anche se alcune operazioni (vedi Dumfries) sono già cominciate. Riccardo Calafiori ha un ottimo rapporto con Mourinho che ha avuto quando era alla Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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