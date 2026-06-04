In Calabria, più di 11.000 lavoratori agricoli sono coinvolti in casi di sfruttamento e lavoro nero. Le autorità stanno indagando su reti di intermediazione illecita, con alcune città più colpite di altre. Sono in corso controlli per verificare la regolarità dei contratti e identificare casi di lavoro irregolare. Non sono stati resi noti dettagli specifici su singoli soggetti o aziende coinvolte.

Come distinguere un contratto regolare da un caso di lavoro grigio?. Quali città calabresi sono più colpite dalle reti di intermediazione illecita?. Come collaborano i caporali stranieri con gli intermediari italiani?. Perché lo sfruttamento altera la concorrenza nel mercato agricolo nazionale?.? In Breve Oltre 11.000 lavoratori tra India, Marocco e Mali operano in regime di irregolarità.. Sfruttamento concentrato nelle aree di Corigliano, Rossano Calabro, Sibari, Cassano Jonico, Tarsia e Trebisce.. Ricerca Ismed condotta da Giovanni Ferrarese, Donato Di Sanzo e Francesco Carchedi.. Distorsione della concorrenza agricola nazionale causata da costi del lavoro artificialmente bassati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: oltre 11.000 lavoratori agricoli tra sfruttamento e lavoro nero

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