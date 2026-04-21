Nel 2025 individuati 22.000 lavoratori in nero oltre 89.000 violazioni prevenzione

Nel corso del 2025 sono stati individuati complessivamente oltre 22.000 lavoratori impiegati senza regolare contratto e sono state riscontrate più di 89.000 violazioni legate alla prevenzione sul lavoro. Questi dati sono stati rilevati durante controlli effettuati da autorità competenti in diverse aziende e settori. Le ispezioni hanno riguardato principalmente ambiti con maggior rischio di irregolarità e non conformità alle normative vigenti.

Nel corso del 2025 "sono stati individuati complessivamente oltre 22.000 lavoratori impiegati in condizioni di lavoro 'nero'", con un aumento delle violazioni accertate per interposizioni illecite di manodopera pari a oltre l'8% e delle violazioni in materia prevenzionistica che hanno superato le 89.000 unità. Accertati, inoltre, contributi previdenziali e premi assicurativi non versati per un importo complessivo di circa 1,3 miliardi di euro, con un aumento rispetto al già significativo risultato del 2024, "che testimonia l'efficacia dell'attività di vigilanza anche sotto il profilo della tutela delle entrate pubbliche e della concorrenza leale tra le imprese".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nel 2025 individuati 22.000 lavoratori in nero, oltre 89.000 violazioni prevenzione Notizie correlate Leggi anche: Furti d’auto, allarme SUV: oltre 2.000 veicoli recuperati nel 2025 Oltre 64.000 pazienti: il Gemelli ridefinisce l’oncologia nel 2025Il Policlinico Universitario Agostino Gemelli ha registrato nel 2025 l’assistenza a oltre 64. Contenuti utili per approfondire Avviamenti in tenuta nel 2025: cresce il lavoro indeterminatoI dati dell’Osservatorio della Provincia di Brescia: sono 217.585 le pratiche registrate, il 41% sono di lavoratori stranieri ed il 36% sono extracomunitari ... giornaledibrescia.it Guardia di finanza, nel 2025 individuati 73 lavoratori in nero nel CatanzareseIndividuati 73 lavoratori in nero e comminate sanzioni ai datori di lavoro per oltre 420mila euro. E' il bilancio dei 48 controlli eseguiti, nel 2025, dalla Guardia di Finanza di Catanzaro, nel corso ... ansa.it