Mason Thames si unisce al cast dello spin-off di John Wick, interpretando un personaggio non ancora svelato. Al suo fianco ci sarà Donnie Yen, che interpreta un ruolo chiave nel film. La produzione, ancora in fase di sviluppo, vedrà anche altri attori coinvolti. La pellicola si concentrerà su nuovi aspetti dell’universo di John Wick, senza dettagli sul plot o sulla data di uscita. Thames e Yen completano il cast internazionale annunciato finora.

Il ricchissimo universo d’azione nato attorno al leggendario killer John Wick della saga di Lionsgate continua a espandersi. Mason Thames, la giovane stella nota al grande pubblico per il franchise horror The Black Phone, ha ufficialmente firmato per unirsi al cast di Caine, l’attesissimo spin-off di John Wick incentrato sul letale assassino non vedente introdotto nell’ultimo capitolo principale della saga. La notizia è stata confermata da Deadline. Le vicende di questa nuova pellicola riprenderanno esattamente il percorso narrativo del protagonista Caine (interpretato dal maestro di arti marziali Donnie Yen) subito dopo i drammatici eventi conclusivi di John Wick: Chapter 4, mostrandolo finalmente libero dagli stringenti e sanguinosi obblighi legati alla Gran Tavola. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Caine: Mason Thames entra nel cast dello spin-off di John Wick con Donnie Yen

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