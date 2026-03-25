L’universo di John Wick si amplia con la conferma che uno spin-off dedicato a Caine è entrato in fase di produzione. Si tratta di un nuovo capitolo collegato alla serie principale, che segue le vicende di un personaggio già apparso nei film. La notizia arriva a pochi mesi dall’annuncio di altri progetti collegati al franchise, tra cui la serie prequel e un’altra produzione in fase di sviluppo.

L’universo di John Wick non accenna a fermarsi. Dopo il successo dei quattro capitoli principali, della serie prequel The Continental e dell’imminente spin-off Ballerina, il franchise di Lionsgate si prepara a una nuova, attesissima espansione. Il protagonista? Il letale e carismatico Caine, interpretato dalla leggenda delle arti marziali Donnie Yen. Recentemente sono emersi dettagli cruciali sulla produzione che faranno la gioia degli appassionati dell’universo degli assassini. Inizio riprese e possibile data di uscita. Secondo un report esclusivo di Deadline, il film spin-off dedicato a Caine è pronto a entrare nel vivo: la produzione inizierà ufficialmente il prossimo mese. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Donnie Yen e il ritorno di Caine: lo spin-off di John Wick entra in produzione

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