Caine | il primo teaser dello spin-off di John Wick sull' assassino cieco omaggia i film di kung fu

È stato rilasciato il primo teaser di Caine, lo spin-off di John Wick incentrato su un assassino cieco interpretato da Donnie Yen. Il trailer mostra scene che richiamano i film di kung fu, con combattimenti coreografati in stile orientale. Il film è diretto dallo stesso attore protagonista e si inserisce nel mondo del franchise di John Wick.

Il franchise di John Wick si espande con Caine, il nuovo spin-off diretto e interpretato da Donnie Yen. Il primo teaser trailer ufficiale svela un cambio di rotta stilistico, trasformando la saga in un sentito omaggio al grande cinema d'azione orientale. Caine è ufficialmente entrato in fase di produzione, portando nuovamente sul grande schermo l'assassino non vedente che avevamo amato in John Wick: Chapter 4. Questa volta però, la vera notizia risiede nel doppio ruolo di Donnie Yen, che non solo riprende i panni del letale guerriero, ma siede anche dietro la macchina da presa. Un omaggio al kung fu e l'assenza di Baba Yaga Un annuncio che arriva proprio mentre i fan ancora digeriscono i risultati di Ballerina, lo spin-off con Ana de Armas che ha incassato oltre 140 milioni di dollari, confermando che il pubblico ha ancora una fame .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Caine: il primo teaser dello spin-off di John Wick sull'assassino cieco omaggia i film di kung fu Notizie correlate Leggi anche: Donnie Yen e il ritorno di Caine: lo spin-off di John Wick entra in produzione John Wick, il franchise si rimette in moto con le riprese del nuovo spin-offDopo il mezzo passo falso di Ballerina, che non è andato benissimo al box-office, il franchise riparte da un nuovo spin-off nell'attesa di capire se... Contenuti e approfondimenti Si parla di: John Wick – aggiornamento importante sul prossimo spinoff. Caine: il primo teaser dello spin-off di John Wick sull'assassino cieco omaggia i film di kung fuIl franchise di John Wick si espande con Caine, il nuovo spin-off diretto e interpretato da Donnie Yen. Il primo teaser trailer ufficiale svela un cambio di rotta stilistico, trasformando la saga in u ... movieplayer.it John Wick: lo spin-off su Caine entra in produzione e rilancia il franchise actionL’universo di John Wick continua a espandersi: lo spin-off dedicato a Caine è ufficialmente entrato in produzione, con un primo teaser che conferma il ritorno del letale assassino cieco introdotto in ... cinefilos.it