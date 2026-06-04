Un paziente affetto da SLA con tracheostomia ha trascorso quattordici ore in pronto soccorso senza ricevere assistenza. L’episodio ha sollevato dubbi sui protocolli di emergenza applicati nel reparto. La famiglia ha denunciato l’assenza di cure adeguate durante l’attesa, che ha causato disagio e preoccupazione. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali azioni intraprese dai responsabili del pronto soccorso.

Come può un paziente tracheotomizzato attendere quattordici ore senza cure?. Quali protocolli di emergenza sono stati ignorati durante l'accaduto?. Perché la dirigenza ha cancellato il servizio di assistenza domiciliare?. Chi deve rispondere del collasso del sistema sanitario sardo?.? In Breve Paziente tracheotomizzato e con PEG attende dalle 18:00 fino al mattino successivo. Alessandro Sorgia denuncia smantellamento protocolli accesso diretto in Rianimazione. Cancellazione servizi assistenza domiciliare fuori orario avvenuta circa un anno fa. Critiche alla gestione sanitaria della Presidente della Regione Alessandra Todde. Un malato di SLA abbandonato per 14 ore nel pronto soccorso di Cagliari: la denuncia di un calvario disumano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Cagliari, malato di SLA abbandonato: 14 ore di attesa in pronto soccorso

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