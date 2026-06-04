Cagliari adesca 13enne sui social | arrestato un 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Cagliari dopo aver adescato una ragazza di 13 anni sui social. Secondo le indagini, avrebbe poi compiuto abusi sessuali e prodotto materiale pedopornografico. L'arresto è stato eseguito dalle forze dell'ordine, che hanno sequestrato dispositivi elettronici dell'uomo. La ragazza avrebbe incontrato l’uomo dopo aver iniziato a comunicare online.

Adescata sui social a 13 anni, poi gli abusi: a Cagliari un 38enne della provincia è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. L’uomo è stato portato nel carcere di Uta. L’indagine è partita mesi fa dopo una segnalazione sulla relazione tra l’uomo e una ragazzina di Latina. La polizia postale, coordinata dal centro operativo per la sicurezza cibernetica di Cagliari, ha perquisito casa e dispositivi del 38enne. Dagli accertamenti sarebbero emersi chat, immagini e video a contenuto sessuale scambiati con la tredicenne. Secondo gli inquirenti il rapporto è iniziato online nel 2024, con messaggi, foto e videochiamate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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