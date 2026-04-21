L’inchiesta dell’orrore adesca 12enne sui social | poi anche rapporti sessuali

Un uomo di 42 anni è stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 12 anni e di aver contattato altre tre minorenni tra diverse città del nord. L'inchiesta ha portato alla richiesta di una condanna a quattro anni e sei mesi di carcere da parte del pubblico ministero. Le indagini hanno rivelato un quadro di adescamento attraverso i social network, coinvolgendo diverse minorenni.

Ancona, 21 aprile 2026 – Quattro anni e sei mesi di reclusione. È la pena chiesta ieri dal pubblico ministero per un 42enne lombardo accusato di aver avuto rapporti sessuali con una 12enne di Ancona e di aver adescato altre tre minorenni tra Bergamo, Parma e Crema. Il processo. Il processo si celebra con il rito abbreviato davanti alla giudice Francesca De Palma e, dopo la requisitoria della Procura e le arringhe della difesa è stato aggiornato al 29 giugno per le repliche e la sentenza. L’imputato ieri era in tribunale. Le prime avvisaglie alla vittima anconetana erano arrivate tra i banchi di scuola. La ragazzina aveva manifestato segnali di disagio a scuola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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