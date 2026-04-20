Adesca minori sui social | 35enne indagato per prostituzione minorile

Un uomo di 35 anni di Città di Castello è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di adescamento di minori e prostituzione minorile. Secondo le indagini, avrebbe offerto denaro sui social network a ragazzi minorenni con l’obiettivo di ottenere rapporti sessuali. Le autorità stanno approfondendo la vicenda e svolgendo accertamenti per verificare eventuali altre responsabilità e dettagli.

Offriva denaro sui social a minorenni per ottenere sesso. Un 35enne di Città di Castello è indagato per prostituzione minorile e adescamento di minori.La Procura di Perugia che contesta i reati indicati all’uomo, difeso dagli avvocati Francesca Viviani e Stefano Arrighi del foro di Arezzo, ha.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Adesca 16enne sui social, la violenta e filma: “Torna o pubblico i video”. Arrestato un 24enneBologna, 1 febbraio 2026 – L’ha adescata sui social, sfruttando l’immenso potere che quei profili virtuali ricoprono nella vita dei giovanissimi. Adesca una 13enne sui social e la violenta in pieno giorno a Monza: condannato 24enneL'ha adescata fingendosi poco più che un coetaneo e poi, sotto la minaccia di un coltello, l'ha violentata in una zona isolata a Monza. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pordenone, adesca una minore online: arrestato; Adescamento di minore online a Pordenone: arrestato un uomo, nel computer materiale pedopornografico; Adesca una minorenne online, arrestato: l’indagine partita da Pordenone; Adesca bimbe sui social e le ricatta per le foto intime. Mandale o finisci nei guai. Adesca bimbe sui social e le ricatta per le foto intime. «Mandale o finisci nei guai»PERUGIA - Avrebbe adescato online quattro minorenni ottenendo da loro foto e video a sfondo sessuale. Con questa accusa un uomo di 37 anni è sotto processo a Perugia per ... ilmessaggero.it Adesca una ragazzina di 11 anni sui social fingendosi un 17enne. Operaio arrestato a VicenzaAveva adescato una minorenne di 11 anni via social, fingendosi un ragazzo 17enne di Milano. In realtà, dietro quel profilo c’era un 36enne di Vicenza, finito in manette per adescamento. La Polizia di ... blitzquotidiano.it Uno studio pubblicato su Social Sciences rivela 4 legami diretti tra pornografia e abusi sessuali sui minori: modellamento, normalizzazione, adescamento, controllo. L'84% degli adolescenti guarda porno intenzionalmente. I dati fanno paura. Leggi e condividi. x.com Pedofilia: conoscerla per contrastarla Conosci i contesti – reali e digitali – in cui i minori possono essere più esposti ai rischi Sai riconoscere i segnali di un abuso o di un tentativo di adescamento Massimiliano Frassi ti spiega come riconoscere situazi - facebook.com facebook