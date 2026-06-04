Pedopornografia e violenza sessuale su una 13enne | arrestato un uomo

Da latinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 38 anni è stato arrestato in provincia di Cagliari con l’accusa di violenza sessuale su una 13enne e produzione di materiale pedopornografico. L’arresto è stato eseguito al termine di un’indagine condotta dal centro operativo sicurezza cibernetica, che ha portato alla scoperta di contenuti illegali e di comportamenti violenti nei confronti della minorenne. La polizia ha sequestrato materiale informatico durante le operazioni.

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Violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico: queste le gravi accuse di cui deve rispondere un uomo di 38 anni della provincia di Cagliari arrestato al termine di una lunga, complessa, delicata e articolata indagine della polizia con il centro operativo sicurezza cibernetica. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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