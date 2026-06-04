cade nel porto salvato dai finanzieri

Un uomo è caduto nel porto di Rimini mentre camminava lungo la banchina. È finito in acqua e è stato salvato dai militari della Guardia di Finanza, presenti nelle vicinanze per un evento pubblico. Non sono stati riportati feriti o altre conseguenze.

Stava camminando lungo la banchina del porto di Rimini quando è finito improvvisamente in acqua. Per lui è stato decisivo il fatto che a pochi metri di distanza fossero già presenti i militari della Guardia di Finanza impegnati in una manifestazione pubblica. Un caso fortuito che ha evitato conseguenze ben più gravi. L’episodio è avvenuto nel fine settimana nella zona di piazzale Boscovich, dove era in corso "Adriatico sull’Onda dello Sport", evento organizzato dal Comitato regionale del Coni. Tra i partecipanti c’era anche il Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, presente con uno stand dedicato alle attività del Corpo e con alcune delle proprie unità operative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Chinese dramaGangsters Unmask the Undercover Cop — The Port Turns Into a War Zone

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