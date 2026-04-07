Cade in un dirupo Salvato nel buio dai vigili del fuoco

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un uomo rimasto bloccato in un dirupo. L’operazione ha richiesto diverse ore e l’uso di attrezzature specializzate per raggiungere il luogo e garantire il trasporto in sicurezza. L’uomo è stato estratto dal punto inaccessibile e consegnato alle cure del personale sanitario.

Siena, 7 aprile 2026 – Intervento complesso la scorsa notte per salvare un uomo caduto in un profondo dirupo. L’allarme è scattato intorno alle 22.15 di lunedì 6 aprile, in strada di Scacciapensieri, dove un signore era sfortunatamente caduto in una scarpata coperta da fitta vegetazione, a circa 20 metri sotto il livello della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, che hanno avviato le operazioni di recupero con le tecniche Saf (speleo alpino fluviale), necessarie in situazioni particolarmente impervie. Due operatori si sono calati nel dirupo con una barella “toboga”, utilizzata per il trasporto in sicurezza su terreni difficili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade in un dirupo. Salvato nel buio dai vigili del fuoco Cade in un dirupo, salvato dai vigili del fuocoCASTELFRANCO PIANDISCO’ – Intervento d’urgenza nella tarda mattinata di oggi (4 aprile) nel Comune di Castelfranco Piandiscò, dove i vigili del fuoco... FOTO/ Cane cade in un dirupo: salvato dai Vigili del FuocoTempo di lettura: < 1 minutoNel corso della giornata odierna, lunedì 19 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel... Temi più discussi: Cade in un dirupo ai margini di una festa: la sua vita è in pericolo; Cade in un dirupo a Castelfranco Piandiscò: recuperato dai Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago; Cade in un dirupo durante una festa, ricoverato in gravi condizioni; Uomo cade in un dirupo e si ferisce. Siena: cade in un dirupo in strada di Scacciapensieri, persona recuperata dai Vigili del FuocoI vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 22.15, in strada di Scacciapensieri a Siena, per soccorrere una persona accidentalmente caduta in un dirupo con folt ... radiosienatv.it Cade per 20 metri in un dirupo, soccorso dai Vigili del FuocoI vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti ieri sera, lunedì 6 aprile, Siena, per una caduta in un dirupo ... sienafree.it Cade da un’altezza di un metro e mezzo un operaio di 38 anni, l’incidente sul lavoro a Pratola Peligna - facebook.com facebook Cade nella tromba delle scale e muore, nessuna autopsia per il piccolo Louis x.com