Anziano cade nel fosso Salvato dai passanti

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I passanti hanno evitato che si trasformasse in una tragedia la caduta di un anziano in un fosso avvenuta ieri mattina a Tonfano. La persona, caduta accidentalmente, è stata soccorsa dai presenti sul posto, che hanno chiamato i soccorsi. La situazione si è risolta senza problemi gravi grazie all’intervento tempestivo di chi si trovava nei pressi. La vicenda si è conclusa con l’anziano in buona salute, grazie anche all’intervento di chi ha deciso di intervenire.

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Probabilmente deve la vita a quell’indefinibile legge che chiamiamo caso o destino. È grazie infatti alla presenza di alcuni passanti se la disavventura capitata ieri mattina a un anziano residente a Tonfano non è finita in tragedia. L’87enne, per cause tutte da chiarire, è finito dentro il fosso che costeggia via Berni, non lontano dalla sua abitazione, ma è stato visto da alcuni cittadini e tratto in salvo. Lo zampino del destino in realtà è stato doppio in quanto il fosso era pieno d’acqua a causa delle piogge degli ultimi giorni, raggiungendo un’altezza di almeno mezzo metro. In caso di svenimento o di una caduta rovinosa il rischio di non poter raccontare questa storia ai parenti sarebbe stato altissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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