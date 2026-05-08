Operaio 50enne cade dal tetto e muore | era impegnato nel costruzione del nuovo supermercato Lidl a Martellago

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 50 anni è deceduto a seguito di una caduta dal tetto mentre lavorava nel cantiere del nuovo supermercato Lidl a Maerne di Martellago, nel Veneziano. L’incidente si è verificato durante le operazioni di impermeabilizzazione, coinvolgendo un’attività in corso nel sito di costruzione. Le autorità sono intervenute sul posto per le verifiche e per avviare le indagini necessarie.

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un operaio di 50 anni è morto dopo una caduta dal tetto durante i lavori di impermeabilizzazione nel cantiere del nuovo supermercato di Lidl di Maerne di Martellago, nel Veneziano. Inutili i soccorsi del 118 e il trasporto d’urgenza a Mestre.🔗 Leggi su Fanpage.it

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