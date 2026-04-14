Cade dal tetto Operaio ricoverato

Un operaio di origine ecuadoriana è rimasto ferito dopo essere caduto da un tetto da circa cinque metri di altezza. È stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale, dove si trova sotto osservazione. L’incidente si è verificato durante un’attività lavorativa in un cantiere edile. La dinamica esatta e le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Caduto da un’altezza di circa cinque metri, un operaio di origine ecuadoriana ha riportato la frattura di tibia e perone. È successo nel primo pomeriggio di ieri a Tribiano, in via fratelli Cervi. L’uomo, 40 anni, stava eseguendo la manutenzione e la pulizia di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di una palazzina a due piani. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio si trovava inizialmente sul cestello elevatore; in seguito, per raggiungere più agevolmente una porzione del tetto, l’uomo sarebbe uscito dal cestello, per salire direttamente sulla copertura. A quel punto sarebbe scivolato, dopo aver perso l’equilibrio. In un primo momento si è temuto per le condizioni del ferito, tanto che la chiamata al 118, alle 14.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cade dal tetto. Operaio ricoverato Leggi anche: Cade dal tetto, muore operaio in un’azienda agricola Cade dal tetto dell'azienda: muore operaio di 48 anniUn operaio di 48 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un'azienda di produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti. TELENORDEST - Cade dal tetto grave operaio di 25 anni 24 ore fa la morte di un 50enne - (05-03-2026) Argomenti più discussi: Ravenna, cade dal tetto di un magazzino. Grave operaio 21enne; Operaio cade dal tetto: trasportato in elicottero al Bufalini; Operaio 21enne cade dal tetto di una officina, morto dopo 48 ore di agonia; Grave infortunio sul lavoro, un giovane cade dal tetto di un capannone: è in prognosi riservata al Bufalini. La Lazio cade contro la Fiorentina, ma Sarri non ci sta: “Sconfitta troppo pesante, la partita l’abbiamo fatta noi”. Le sue parole - facebook.com facebook Tragedia a #Bisceglie, in #Puglia. #Albero cade per il forte vento: #muore #schiacciata una ragazzina di #12anni x.com