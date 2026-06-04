Nella notte e al mattino di oggi, giovedì 4 giugno, la circolazione dei treni è stata sospesa a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari a Riva Trigoso. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per diverse ore, con i treni che hanno subito cancellazioni e ritardi. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulla causa della morte. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulla presenza di testimoni.

Treni in tilt tra la notte e la mattinata di oggi, giovedì 4 giugno, dopo il ritrovamento di cadavere sui binari a Riva Trigoso. Secondo le prime informazioni, potrebbe essersi trattato di un investimento: sul caso sta indagando la polfer.Circolazione ferroviaria prima sospesa e poi riattivataLa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uomo morto sui binari, circolazione dei treni sospesaUn uomo è stato investito da un treno tra Montecalvario e Ariano, sulla linea tra Caserta e Foggia.

“Stop ai treni”. Tragedia sui binari, circolazione interrotta e forti ritardiNel pomeriggio del 26 marzo 2026, un incidente sui binari ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria, provocando forti ritardi sui...

Si parla di: Cadavere sui binari, circolazione treni in tilt.

Treni, cadavere sui binari a Riva Trigoso: mattina di ritardi verso PonenteUn cadavere è stato trovato questa mattina all'alba sui binari di Riva Trigoso nel Comune di Sestri Levante. Si tratta di una persona scomparsa da ieri e per cui erano sono andati avanti le ricerche ... primocanale.it

Cadavere sui binari a Chiusi, bloccata e poi riaperta la linea Alta Velocità tra Firenze e Roma. Ritardi dei treni fino a due oreChiusi (Siena), 16 dicembre 2025 – Il cadavere di un uomo di 41 anni è stato ritrovato nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, sui binari nei pressi della stazione di Chiusi, al confine tra ... lanazione.it