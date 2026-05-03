Uomo morto sui binari circolazione dei treni sospesa

Un uomo è stato investito da un treno tra Montecalvario e Ariano, sulla linea tra Caserta e Foggia. La circolazione ferroviaria è stata sospesa a causa dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'uomo è deceduto. La Polizia sta effettuando i rilievi necessari per chiarire l’accaduto. La tratta ferroviaria rimane chiusa in entrambe le direzioni.

Un uomo è stata investito mortalmente da un treno tra Montecalvario e Ariano, lungo la linea Caserta-Foggia. Le autorità competenti stanno svolgendo i necessari accertamenti ma da una primissima ricostruzione è probabile che si tratti di un suicidio. La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 15.🔗 Leggi su Casertanews.it Strage di Brandizzo: le telefonate del caposcorta, la confusione sui treni in transito e lo schianto Notizie correlate Leggi anche: Uomo investito da un treno sui binari della Caserta-Foggia: circolazione treni sospesa Binari ancora allagati, resta sospesa la circolazione dei treni lungo la ferrovia adriaticaA causa dell'esondazione del fiume Osento resta interrotta anche nella mattinata di giovedì 2 aprile la circolazione ferrovia Pescara-Foggia Anche... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Uomo investito sui binari da un treno in corsa: sospesa la circolazione; Tragedia sui binari a San Pietro Vernotico: uomo travolto e ucciso da un treno; Investito sui binari tra Rovigo e Stanghella: ferrovia bloccata; Travolto da un treno alle prime luci dell’alba: morto un uomo in Puglia, bloccata la linea Lecce-Milano. Uomo morto sui binari, circolazione dei treni sospesaUn uomo è stata investito mortalmente da un treno tra Montecalvario e Ariano, lungo la linea Caserta-Foggia. Le autorità competenti stanno svolgendo i necessari accertamenti ma da una primissima ricos ... casertanews.it Uomo investito da un treno sui binari della Caserta-Foggia: circolazione treni sospesa• IC 704 Taranto (14:50) – Roma Termini (22:20): il treno oggi termina la corsa a Foggia. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 710 Taranto (15:40) – Roma Termini (23:00), che ogg ... fanpage.it Era sceso per aiutare un automobilista in difficoltà ed è stato travolto da un'auto. Tragedia all'alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre si era fermato p facebook Incidente Nettuno, scontro tra due moto e un'auto: morto un uomo. Grave il figlio ift.tt/xHfZvkc x.com