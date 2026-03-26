Stop ai treni Tragedia sui binari circolazione interrotta e forti ritardi
Nel pomeriggio del 26 marzo 2026, un incidente sui binari ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria, provocando forti ritardi sui treni in servizio. Testimoni riferiscono di una valigia trascinata rapidamente e di display che segnano minuti che cambiano continuamente, interrompendo la normale routine dei pendolari e creando disagi in tutta la rete ferroviaria.
Un pomeriggio qualunque, una valigia trascinata di fretta, il display che cambia numero di minuto in minuto: per molti pendolari di giovedì 26 marzo 2026 la routine si è spezzata di colpo. Sulle direttrici più battute del Lazio, la circolazione ferroviaria interrotta ha trasformato il rientro in un percorso a ostacoli, tra attese, banchine affollate e la sensazione di non avere risposte. Fin dalle prime ore del pomeriggio si sono moltiplicate le segnalazioni di ritardi sulla linea Roma-Napoli via Formia e sulla Roma-Nettuno: treni fermi, rallentamenti improvvisi, e un’incertezza che ha fatto salire la tensione minuto dopo minuto. Un pomeriggio da incubo per i pendolari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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