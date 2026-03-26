Nel pomeriggio del 26 marzo 2026, un incidente sui binari ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria, provocando forti ritardi sui treni in servizio. Testimoni riferiscono di una valigia trascinata rapidamente e di display che segnano minuti che cambiano continuamente, interrompendo la normale routine dei pendolari e creando disagi in tutta la rete ferroviaria.

Un pomeriggio qualunque, una valigia trascinata di fretta, il display che cambia numero di minuto in minuto: per molti pendolari di giovedì 26 marzo 2026 la routine si è spezzata di colpo. Sulle direttrici più battute del Lazio, la circolazione ferroviaria interrotta ha trasformato il rientro in un percorso a ostacoli, tra attese, banchine affollate e la sensazione di non avere risposte. Fin dalle prime ore del pomeriggio si sono moltiplicate le segnalazioni di ritardi sulla linea Roma-Napoli via Formia e sulla Roma-Nettuno: treni fermi, rallentamenti improvvisi, e un’incertezza che ha fatto salire la tensione minuto dopo minuto. Un pomeriggio da incubo per i pendolari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Stop ai treni”. Tragedia sui binari, circolazione interrotta e forti ritardi

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