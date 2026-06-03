A Bologna, in piazza Santo Stefano, è stata presentata l’iniziativa ‘Caab and the City’, promossa dal Consorzio Agroalimentare Bologna (Caab) e dai partner locali. L’evento prevede l’esposizione di frutta e verdura in vetrina, con l’obiettivo di promuovere i prodotti agricoli della zona. La presentazione si è svolta a Palazzo d’Accursio, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e del settore agroalimentare. L’iniziativa mira a valorizzare i prodotti freschi e sostenibili del territorio.

Bologna, 3 giugno 2026 – Presentata a Palazzo d’Accursio l’iniziativa promossa da Caab insieme ai partner del territorio. Al centro il tema dell’educazione alimentare, dell’accessibilità al fresco e di una food policy urbana vicina ai cittadini e alle filiere locali. Una città che promuove salute, qualità alimentare e consapevolezza dei consumi deve partire dal valore del cibo fresco e dal rapporto diretto con la propria filiera agroalimentare. È questo il messaggio di “Caab and the city”. L’evento, in programma il prossimo 6 giugno in Piazza Santo Stefano, a Bologna, a partire dalle 11, porterà nel cuore della città operatori, prodotti, storie e protagonisti della filiera ortofrutticola bolognese, con l’obiettivo di avvicinare cittadini, famiglie e giovani a una cultura alimentare sana, consapevole e legata al territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frutta e verdura in vetrina in piazza Santo Stefano: ecco ‘Caab and the City’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

23APR CARO VITA, FRUTTA E VERDURA CON PREZZI IN FORTE AUMENTO, EMPOLI

Notizie e thread social correlati

Dirty Dozen 2026: ecco frutta e verdura con più pesticidi e PFASL’Environmental Working Group ha pubblicato la sua consueta Pesticide Guide 2026, un rapporto che analizza i residui di pesticidi e sostanze PFAS su...

Da frutta e verdura a proteine e latticini: ecco gli alimenti che aiutano a rilassare mente e corpo per un sonno profondo e rigeneranteDormire bene sta diventando sempre più difficile, con quasi il 40% della popolazione che riferisce di avere problemi a riposare adeguatamente,...

Argomenti più discussi: Santo Stefano Quisquina celebra il formaggio dei Sicani: due giorni tra sapori, tradizioni e identità rurale; CAAB in piazza per un’alimentazi­one di qualità Al centro i valori del benessere e del cibo sano; A Fossano nasce il pollaio solidale: uova fresche per le famiglie in difficoltà grazie alla Fondazione Crf; Quisquina Cheese Festival, nei Monti Sicani torna la festa del formaggio.

Stefano Guzzi (@Eocoach) / Posts / X x.com