Butique Musique
Butique Musique torna quest’anno con due serate di eventi nelle piazze di Buti. I negozi resteranno aperti fino a sera, accompagnati da aperitivi, cene all’aperto e musica dal vivo. Le iniziative si svolgeranno in due date, coinvolgendo i commercianti e il pubblico locale. Le serate prevedono intrattenimento musicale e momenti di socializzazione all’aperto. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti.
Torna anche quest’anno con un doppio appuntamento tra aperture serali dei negozi, aperitivi, cene all’aperto e musica dal vivo nelle piazze di Buti.Il programmaVenerdì 5 giugno – A partire dalle 19:30 il paese si trasforma in un borgo musicale.20:00 – 22:30 “Vieni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Hermes Boutique Music · Modern Chill Deep House 2026
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