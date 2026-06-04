Notizia in breve

Butique Musique torna quest’anno con due serate di eventi nelle piazze di Buti. I negozi resteranno aperti fino a sera, accompagnati da aperitivi, cene all’aperto e musica dal vivo. Le iniziative si svolgeranno in due date, coinvolgendo i commercianti e il pubblico locale. Le serate prevedono intrattenimento musicale e momenti di socializzazione all’aperto. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti.