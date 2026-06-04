BUTI La Notte Blu a Buti è musica, gusto e magia. Due serate con "Butique Musique" domani e sabato. La manifestazione trasformerà il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto. A partire dalle 19,30 strade e piazze si animeranno con esibizioni musicali coinvolgendo artisti locali e ospiti speciali. Tra i protagonisti di domani la Gary Baldi Bros band che porterà in piazza Garibaldi uno show di musica ed energia anni ’90. Oltre alla musica "Butique Musique" offrirà un percorso enogastronomico che permetterà ai visitatori di degustare le specialità tipiche del territorio, offrendo un’esperienza sensoriale completa che celebra le eccellenze culinarie di Buti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Butique Musique. Ecco due giorni di "Notte Blu"

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Yasharal Original Music: Be Still And Know

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