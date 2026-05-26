Alessandro Aell' Aere- fleurs de musique- concept recital pianistico
Il recital pianistico “Fleurs de Musique”, ideato dal maestro Alessandro Dell’Aere, inaugura il ciclo di concerti organizzato dall’Associazione culturale Ciranocon, con la direzione artistica di Alma Tigre.
“Fleurs de Musique“, il concept recital pianistico del maestro Alessandro Dell’Aere, inaugura il ciclo di concerti a cura dell’Associazione culturale Ciranocon la direzione artistica di Alma Tigre.Info e prenotazioni al 3925796182.In programma tre composizioni inedite del pianista e fisico barese. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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