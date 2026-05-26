Alessandro Aell' Aere- fleurs de musique- concept recital pianistico

Da baritoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il recital pianistico “Fleurs de Musique”, ideato dal maestro Alessandro Dell’Aere, inaugura il ciclo di concerti organizzato dall’Associazione culturale Ciranocon, con la direzione artistica di Alma Tigre.

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“Fleurs de Musique“, il concept recital pianistico del maestro Alessandro Dell’Aere, inaugura il ciclo di concerti a cura dell’Associazione culturale Ciranocon la direzione artistica di Alma Tigre.Info e prenotazioni al 3925796182.In programma tre composizioni inedite del pianista e fisico barese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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